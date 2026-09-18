Rajgarh News: बीजेपी विधायक ने मंच से खुलकर जताई नाराजगी, बोले- ‘तहसीलदार हर काम में रोड़ा लगा रहे’

Rajgarh BJP MLA Hazari Lal Dangi Angry: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत गोघटपुर में लगे शिविर में खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी तहसीलदार सुनील वर्मा की कार्यप्रणाली को लेकर खुलकर नाराज हो गए। उन्होंने जीरापुर-माचलपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे तहसीलदार सुनील वर्मा पर नामांतरण प्रकरणों को अनावश्यक रूप से रोकने और किसानों को परेशान करने के आरोप लगाए। मंच से विधायक ने कहा कि तहसीलदार हर काम में रोड़ा लगा रहे हैं, एक आदमी भी इनसे खुश नहीं है।