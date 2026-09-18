Gen Z के लिए क्यों बढ़ा सियासी दलों का आकर्षण? राहुल गांधी से लेकर RSS-BJP तक युवाओं पर फोकस

Gen Z Political Connect- 2014 का दौर था जब सोशल मीडिया, युवाओं और राजनीतिक रणनीति के दम पर भाजपा ने देश में बड़ी जीत हासिल की थी। समय बदलता देख अब अन्य पार्टियां भी सोशल मीडिया पर सक्रिय होने लगी। हाल ही में दिल्ली में हुए जंतर-मंतर के प्रदर्शन में जेन-जी एकत्र हुए और सोशल मीडिया की ताकत दिखा दी। इसके बाद तो जेन-जी को सभी राजनीतिक दल हाथों हाथ लेने लगे। अब इंदौर जेन-जी का केंद्र बनने जा रहा है। यहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में जेन-जी से सीधा संवाद करने पहुंच रहे हैं। आखिर राजनीतिक दल जेन-जी को अपने साथ क्यों रखना चाहते हैं और जेनजी का भी क्रेज राहुल गांधी की तरफ क्यों बढ़ रहा है…। देखें यह रिपोर्ट।