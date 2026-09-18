‘युवाओं को प्रवचन नहीं, जवाब चाहिए’… मोहन भागवत पर जीतू पटवारी का बड़ा हमला

सरकारी विभागों में 1.04 लाख से ज्यादा पद खाली हैं! आपने बताया नहीं कि युवाओं की भर्ती कब होगी? सरकार के रोजगार पोर्टल पर 27 लाख से ज्यादा युवा Job Seekers दर्ज हैं! इनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? #MPPSC की कई भर्तियां वर्षों से लंबित हैं! जवाब मिलना चाहिए कि युवा परीक्षा दें या नियुक्ति का इंतजार करें? PLFS-2025 में 15–29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 4.2% दर्ज है, जबकि शहरी युवाओं में यह 9.1% है, क्यों? UDISE+ के अनुसार मप्र में 7,217 स्कूल आज भी Single-Teacher Schools हैं! गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी? इन Single-Teacher स्कूलों में ही 2.29 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं! एक शिक्षक पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों है? डिग्री के बाद रोजगार का रास्ता स्पष्ट नहीं! सरकारी भर्ती वर्षों तक लंबित, युवा अपना भविष्य किस भरोसे पर बनाए? परीक्षा, परिणाम, चयन और नियुक्ति में देरी युवाओं के वर्षों छीन रही है! समयबद्ध भर्ती कैलेंडर कब लागू होगा? कौशल विकास की बात बहुत होती है, लेकिन आपने बताया नहीं कि कौशल के बाद स्थायी रोजगार का रास्ता कहां है? जब पढ़े-लिखे युवाओं को अपने प्रदेश में अवसर नहीं मिलता, तो उन्हें दूसरे शहरों और राज्यों की ओर क्यों जाना पड़ता है? आज मप्र का युवा प्रवचन नहीं, शिक्षा, रोजगार, भर्ती और अपने भविष्य पर स्पष्ट जवाब चाहता है! लेकिन, आपने उन्हें निराश किया है! आग्रह है, कल यानी कि 19 सितंबर को इंदौर में हो रहे #ChhatronKiGoonj को सुनिए, सच की आवाज आपको साफ सुनाई देगी!