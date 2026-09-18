दशहरे में इंदौर को मिलेगी 6 सड़कों की सौगात, हटाए जाएंगे 1275 बाधक मकान व दुकान

मास्टर प्लान की सड़कें, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
Indore news:मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में मास्टर प्लान की 23 सड़कों बनाई जाना हैं जिसमें से 17 पर निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से छह सड़कों की सौगात जनता को दशहरा तक मिल जाएगी जिसके लिए ठेकेदार कंपनियों को गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इधर, बरसात बाद मास्टर प्लान की बची 6 सड़कों का काम भी शुरू हो जाएगा। उसके लिए 1275 बाधकों को चिह्नित किया गया जिस पर बड़ी रिमूवल की कार्रवाई होगी।
इधर, मास्टर प्लान के तहत बन रही सड़कों को लेकर पिछले दिनों प्रभारी महापौर राजेंद्र राठौर और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने समीक्षा की थी। उन्होंने जहां कई सड़कों निर्माण के कार्य की टाइम लिमिट 30 से 90 दिन तक तय कर दी थी, वहीं काम की धीमी चाल को देखते हुए ठेकेदार एजेंसी पर पेनल्टी लगाने और टर्मिनेशन का नोटिस देने के निर्देश दिए थे। इसका पालन करते हुए जनकार्य विभाग ने पीडी अग्रवाल कंस्ट्रक्शन को टर्मिनेशन का नोटिस जारी कर दिया है। इसके पहले पीडी अग्रवाल पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी भी लग चुकी है। निगम विक्ट्री वन प्रोजेक्ट पर 5 लाख रुपए, .एसके इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 5 लाख रुपए और हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्टर पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगा चुका है।
-80 फीट है चौड़ाई
-1.75 किलोमीटर बनेगी लंबी
-200 से ज्यादा बाधक निर्माण किए है चिन्हित
-80 फीट है चौड़ाई
-0.5 किलोमीटर बनेगी लंबी
-150 से ज्यादा बाधक निर्माण किए है चिन्हित
-80 फीट है चौड़ाई
-1.3 किलो मीटर बनेगी लंबी
-250 से ज्यादा बाधक निर्माण चिह्नित
-100 फीट है चौड़ाई
-2.4 किलोमीटर बनेगी लंबी
-300 से ज्यादा बाधक निर्माण चिन्हित
-60 फीट है चौड़ाई
-2 किलोमीटर बनेगी लंबी
-250 से ज्यादा बाधक निर्माण है चिन्हित
-60 फीट है चौड़ाई
-1 किलो मीटर बनेगी लंबी
-125 से ज्यादा बाधक निर्माण चिन्हित
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