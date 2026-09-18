दशहरे में इंदौर को मिलेगी 6 सड़कों की सौगात, हटाए जाएंगे 1275 बाधक मकान व दुकान

इधर, मास्टर प्लान के तहत बन रही सड़कों को लेकर पिछले दिनों प्रभारी महापौर राजेंद्र राठौर और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने समीक्षा की थी। उन्होंने जहां कई सड़कों निर्माण के कार्य की टाइम लिमिट 30 से 90 दिन तक तय कर दी थी, वहीं काम की धीमी चाल को देखते हुए ठेकेदार एजेंसी पर पेनल्टी लगाने और टर्मिनेशन का नोटिस देने के निर्देश दिए थे। इसका पालन करते हुए जनकार्य विभाग ने पीडी अग्रवाल कंस्ट्रक्शन को टर्मिनेशन का नोटिस जारी कर दिया है। इसके पहले पीडी अग्रवाल पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी भी लग चुकी है। निगम विक्ट्री वन प्रोजेक्ट पर 5 लाख रुपए, .एसके इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 5 लाख रुपए और हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्टर पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगा चुका है।