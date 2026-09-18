इंदौर में अक्टूबर से शुरु होगा ‘पिगडंबर फ्लाईओवर’ का काम, पहले बनेगी सर्विस रोड, फिर आगे होगा काम

एनएचएआइ के परियोजना निदेशक प्रवीण यादव ने बताया कि फ्लाईओवर के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठेकेदार कंपनी का चयन भी कर लिया गया है और इसी माह काम शुरू करने की तैयारी है। निर्माण शुरू करने से पहले ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश एजेंसी को दिए गए हैं। कोशिश रहेगी कि निर्माण के दौरान हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही कम से कम प्रभावित हो। फ्लाईओवर पूरा होने के बाद पिगडंबर क्षेत्र में ट्रैफिक संचालन अधिक सुगम होने के साथ दुर्घटना संभावित स्थान को भी सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।