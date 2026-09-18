CM ने की महामंत्री की तारीफ, तो नितिन नवीन के सामने तमतमाए कैलाश विजयवर्गीय, बोले- राज की बात बताई, पूर्व मंत्री ने शेयर किया वीडियो

Indore BJP Program: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित गांधी नगर में गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में हुए भाजपा के आयोजन के दौरान मंच पर कार्यक्रम की तैयारियों और श्रेय को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की टिप्पणी के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तंज भरे अंदाज में प्रतिक्रिया दी। सीएम ने प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे की तारीफ की तो कैलाश विजयवर्गीय इसे हजम नहीं कर पाए। इस वाक्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, शुक्रवार को इसी मामले को लेकर पूर्व मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो पोस्ट (Kailash Vijayvargiya Viral Video) कर भाजपा के अनुशासन और 'पार्टी विद डिफरेंस' को लेकर तंज कसा है।