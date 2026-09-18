इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में सांप-बिच्छुओं का खतरा, पकड़ने के लिए की विशेष व्यवस्था

Rahul Gandhi In Indore : इंदौर में कल प्रस्तावित राहुल गांधी के "छात्रों की गूंज" के संदर्भ में कांग्रेस ने शुक्रवार सुबह प्रेस वार्ता बुलाई। इंदौर के भारत जोड़ो मैदान से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने इसे संबोधित किया। इससे पहले 19 सितंबर को होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर इंदौर में पुलिस- प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के सामने 31 शर्तें रखी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को दिए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित सुरक्षा इंतजामों या शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्यक्रम की अनुमति ऐनवक्त पर निरस्त की जा सकती है। कांग्रेस को अपेक्षित भीड़ से लेकर बाहर से आने वाले वाहनों, पार्किंग, मेडिकल सुविधा और आपातकालीन व्यवस्था तक की जानकारी पहले देनी होगी। राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम जहां हो रहा है वो खुला स्थान है। ऐसे में जहरीले सांपों का खतरा देखते हुए प्रशिक्षित सर्प दल की भी तैनाती की बात कही गई है।