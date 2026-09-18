एमपी प्रभारी हरीश चौधरी बीमार, राहुल गांधी के कार्यक्रम के पहले अस्पताल पहुंचने से बढ़ी कांग्रेस की चिंता

Rahul Gandhi : इंदौर में 19 सितंबर को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें अनेक अड़ंगे आ रहे हैं। कांग्रेस को कार्यक्रम के लिए बड़ी मुश्किलों से जमीन उपलब्ध हो सकी है। इसमें भी प्रशासन ने कड़ी शर्तें लगाईं हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने कांग्रेस से फिर 4 लाख रुपए भी जमा कराए। पार्टी नेताओं ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इंदौर के अधिकारी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के मध्यप्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी ने शुक्रवार सुबह पत्रकार वार्ता बुलाई। खास बात यह है कि कुछ घंटों पहले ही वे अचानक बीमार हो गए थे। हरीश चौधरी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। राहुल गांधी के कार्यक्रम के ठीक पहले प्रदेश प्रभारी के बीमार हो जाने से कांग्रेस की चिंता और बढ़ गई। हालांकि प्रेस वार्ता में उनके शामिल होने से पार्टी नेताओं को कुछ राहत महसूस हुई।