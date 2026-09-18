‘कल क्या खिला रहे हो… पोहा, जलेबी या कुछ और इंदौर’, दौरे से पहले राहुल गांधी की पोस्ट

Rahul Gandhi Indore visit: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर दौरे को लेकर खासे उत्साहित हैं। 19 सितंबर को मध्यप्रदेश के इंदौर में 'छात्रों की गूंज कार्यक्रम' से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है- कल क्या खिला रहे हो इंदौर? पोहा, जलेबी या कुछ और। इससे पहले शुक्रवार को इंदौर में कांग्रेस ने कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की। इंदौर के भारत जोड़ो मैदान में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने संबोधित किया।