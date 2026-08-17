Heavy Rain Alert MP : बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत सिस्टम, 14 जिलों में मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

MP Weather :मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसूनी बारिश जोर पकड़ लिया है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होकर आगे बढ़ा मजबूत सिस्टम अगले दो दिन सूबे के पूर्वी जिलों में मुसलाधार बारिश का कारण बनने जा रहा है। हालांकि, बाद में इसका प्रभाव पश्चिमी प्रदेश पर भी दिखाई देगा। वहीं, राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने सोमवार यानी आज प्रदेश के सीधी, मऊगंज और डिंडौरी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक वर्षा होने की संभावना जताई गई है।