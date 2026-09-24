‘भईया ने हार नहीं मानी, 16 साल जुटे रहे…’, जय मीणा की सफलता के पीछे है लंबा संघर्ष, भाई ने बताई कई बातें

पत्रिका से जय मीणा के छोटे भाई यश मीणा ने बातचीत में बताया कि उन्हें अपने भईया पर बहुत गर्व है। उन्होंने सबको बहुत प्राउड फील कराया है। देश को एशियन गेम्स में उन्होंने मेडल दिलाया है। आगे उन्होंने कहा कि इस मेडल के लिए भईया ने 16 साल मेहनत की है। कई बार हार मिलने के बाद दिन-रात एक करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। वे हमेशा 'नेवर गिवअप' का एटीट्यूड रखते थे। यही कारण है कि उन्होंने बड़ी सफलता पाई है। आगे भी इसी तरह वे सफलता हासिल करते रहेंगे। मां संजना मीणा ने भी पत्रिका को बताया जय तैयारी व आत्मविश्वास के साथ गया था। कहा था, इस बार मेडल लेकर ही लौटूंगा। मां ने रात 3 बजे बेटे की जीत के लिए पूजा की। कुछ घंटे बाद ही पदक जीतने की खबर आई तो घर में खुशियां छा गई।