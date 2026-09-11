14 हफ्तों के ब्रेक के बाद, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में मिहिर की वापसी, मेकर्स ने शेयर किया प्रोमो

Amar Upadhyay:टीवी के पॉपुलर शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का दूसरा सीजन तकरीबन एक साल पहले दर्शकों के लिए कई पुरानी यादें लेकर आया है। अब शो में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। 10 साल के लीप के बाद मिहिर वीरानी और तुलसी वीरानी की जोड़ी जल्द ही एक बार फिर साथ नजर आएगी। मेकर्स ने गणेश चतुर्थी के मौके पर नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें बरसों बाद मिहिर की वापसी दिखाई गई है। उनकी मुलाकात से विरानी परिवार में भावनाओं का नया दौर शुरू होगा। शो के मेकर्स ने नए प्रोमो के जरिए उनकी वापसी की पुष्टि कर दी है।