‘बीवी पीछे बैठी थी और पति मुझसे फ्लर्ट कर रहा था’, कशिश कपूर ने इंडस्ट्री के रिश्तों पर खोली पोल? यूजर्स ने पुराने बयान दिलाए याद

Kashish Kapoor Interview: कशिश कपूर ने पिंकविला के साथ बातचीत में इंडस्ट्री के रिश्तों और शादीशुदा लोगों के बीच बेवफाई को लेकर खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने दावा किया कि उन्होंने इंडस्ट्री में ऐसे कई कपल्स देखे हैं, जहां पति अपनी पत्नी के सामने दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट करता है। कशिश ने एक ऐसा किस्सा भी सुनाया, जब एक शादीशुदा शख्स ने उनकी मौजूदगी में उनसे फ्लर्ट किया, जबकि उसकी पत्नी वहीं पीछे बैठी थी। हालांकि, कशिश के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ही उनकी पुरानी बातों की याद दिला दी।