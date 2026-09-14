कंटेस्टेंट के ब्रेस्ट कैंसर के खुलासे के बाद समय रैना ने छीना दीपक कलाल से माइक, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का वीडियो हुआ वायरल

बातचीत के दौरान कार्तिका ने यह भी बताया कि उनका इलाज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने हाल ही में रेडिएशन थेरेपी पूरी की है और फिलहाल इम्यूनोथेरेपी चल रही है। उनकी बातों से यह भी साफ हुआ कि वह इस मुश्किल दौर के बावजूद सकारात्मक नजरिया बनाए हुए हैं। शो में मौजूद दीपक कलाल भी कार्तिका की बातों से प्रभावित नजर आए। बातचीत के दौरान उनका भावुक चेहरा भी कैमरे में दिखाई दिया। कार्तिका की हिम्मत और मुश्किल परिस्थिति के बीच उनके सकारात्मक रवैये ने पूरे माहौल को कुछ देर के लिए गंभीर बना दिया।