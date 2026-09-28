‘पाकिस्तान में जन्मे, भारत की नागरिकता ली’,अदनान सामी की नागरिकता पर फिर उठा सवाल, इंस्टाग्राम स्टोरी पर सिंगर बोले- ‘सच में भारतीय हूं’

Adnan Sami India Ctizenship:अदनान सामी ने अपनी भारतीय नागरिकता को लेकर पूछे गए सवाल पर ऐसा जवाब दिया, जिसने एक बार फिर उनके पाकिस्तानी मूल और भारत की नागरिकता लेने का मुद्दा चर्चा में ला दिया है। सिंगर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने बारे में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कुछ सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भारतीय नागरिक हैं, तो उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, “सच में? सच में? इतने सालों बाद अब आप मुझसे यह सवाल पूछने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है?”