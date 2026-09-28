FIR के बाद ‘बिग बॉस’ मराठी फेम दिव्या शिंदे हुईं गिरफ्तार, मारपीट और जबरन वसूली का आरोप

Bigg Boss Fame Divya Shinde Arrested: रियलिटी शो ‘बिग बॉस मराठी’ से पहचान बनाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिव्या शिंदे को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस ने दिव्या शिंदे समेत कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ एक 65 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर की शिकायत पर केस दर्ज किया था। डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि उनके घर पहुंचकर उनसे 5 लाख रुपये की मांग की गई और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और जिस सोसाइटी में कथित घटना हुई, वहां की CCTV फुटेज भी जुटाई गई है।