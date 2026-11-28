Yeh Prem Mol Liya Box Office Collection Day 1: 27 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर दो बॉलीवुड फिल्मों के बीच मुकाबला देखने को मिला। एक तरफ सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं। वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'गनमास्टर जी9' ने भी बड़े पर्दे पर दस्तक दी। दोनों फिल्मों को लेकर रिलीज से पहले काफी चर्चा थी, लेकिन पहले दिन की कमाई के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। अब सवाल है कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी और किस फिल्म को दर्शकों ने ज्यादा पसंद किया?