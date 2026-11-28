Sapna Choudhary On Children After Divorce: हरियाणवी डांसर और बिग बॉस फेमस सपना चौधरी की जिंदगी इस समय मुश्किल भरी है। उन्होंने हाल ही में अपनी 6 साल की शादी को खत्म करने और तलाक फाइन करने की जानकारी फैंस को दी है। इस खबर ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। सपना ने तलाक का कारण भी बताया और ये भी कहा कि वह अपने करियर से भटक गई थीं। अब इसी बीच उन्होंने अपने बच्चों को लेकर भी बात की। तलाक के बाद उनके दोनों बच्चे उनके साथ रहेंगे या उनके पति के पास रहेंगे? इसके साथ ही सपना ने ट्रोलिंग करने वालों को भी करारा जवाब दिया है।