Sudesh Berry On Daughter In Law Allegations: टीवी और फिल्म अभिनेता सुदेश बेरी इन दिनों अपनी अलग रह रही बहू और पूर्व एमटीवी रोडीज कंटेस्टेंट शांभवी शर्मा के आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। शांभवी ने अपने ससुराल वालों पर करियर में सपोर्ट नहीं करने का आरोप लगाया था। अब सुदेश बेरी ने इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि शांभवी उनके लिए सिर्फ बहू नहीं, बल्कि बेटी जैसी हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर शांभवी को अपने करियर के लिए उनकी मदद की जरूरत ही क्यों है?