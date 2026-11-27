Scout OP-Love Gill Controversy: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों स्काउट ओपी, लव गिल और काश्वी हिरानंदानी के रिश्ते को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस पूरे मामले पर अब शो से बाहर हुए अभिनेता मनीष गोयल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने स्काउटओपी को क्या सलाह दी थी और काश्वी को लेकर उनसे क्या सवाल पूछा था। मनीष के मुताबिक, उन्होंने स्काउट को अपना गेम और ट्रॉफी जीतने का लक्ष्य याद रखने की सलाह दी थी।