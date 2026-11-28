किंग के इस गाने में करीना कपूर ने बोल्ड लाल ड्रेस में पूरी महफ़िल लूट ली। सोशल मीडिया पर करीना से किसी की नजरें नहीं हट रही थीं। फिटिंग वाली इस ड्रेस में डीप नेकलाइन और ड्रेप्ड डिजाइन था, साथ ही इसमें बोल्ड कट-आउट वाली फुल स्लीव्स भी थीं। ड्रेस में जांघ तक एक लंबा स्लिट था, जिसके नीचे उन्होंने काले रंग की शीयर स्टॉकिंग्स पहनी थीं। ड्रेस का बैक पूरी तरह से खुला था, जिससे उनकी स्किन साफ़ नजर आ रही थी और उनका लुक और भी ज्यादा बोल्ड लग रहा था। इस ड्रेस को पूरा करने के लिए उन्होंने एक्सेसरीज में एक चोकर और काले रंग की हील्स पहनीं। उन्होंने अपने बालों को खुला रखा।