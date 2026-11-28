Shah Rukh Khan Kareena Kapoor Dance: फिल्म ‘किंग’(King) का गाना ‘डैडी कूल’ कल रात लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें शाहरुख खान और करीना कपूर के डांस मूव्स व केमिस्ट्री को देखकर कई यूजर्स को ‘रा.वन’ के चर्चित गाने ‘छम्मक छल्लो’(Chammak Challo) की याद आ रही है, जिस पर दर्शकों के बीच सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।