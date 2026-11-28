बता दें, सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होने वाला है। 4 दिसंबर को होने वाली इस टक्कर को साल 2026 के बड़े बॉक्स ऑफिस मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। एक तरफ सलमान खान की 'मातृभूमि' है, तो दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर की 'ईथा'। दोनों फिल्मों के ट्रेलर और गानों को लेकर दर्शकों के बीच पहले से चर्चा बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दर्शक किस फिल्म को ज्यादा पसंद करते हैं।