सुरक्षा घेरा तोड़कर सलमान खान के पास पहुंचा छोटा बच्चा (सोर्स: Instagram-pallav_paliwal)
Salman Khan Fans Moments: मुंबई के कलिना इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे अभिनेता सलमान खान का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस क्लिप में एक छोटा बच्चा सुरक्षा घेरा पार कर सलमान के करीब पहुंच जाता है और भाईजान भी उसे निराश करने के बजाय वहीं रुककर प्यार जताते नजर आते हैं।
वायरल वीडियो में दिखता है कि छोटा बच्चा सलमान खान के ठीक सामने खड़ा होकर ऊपर देखते हुए उनसे बात करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ जाने के बजाय सलमान रुकते हैं और बेहद धैर्य से बच्चे की बात सुनते हैं।
इसके बाद सलमान बच्चे के बराबर झुकते हैं, उसके कंधों को थामते हैं, प्यार से गाल छूते हैं और फिर उसके माथे को चूम लेते हैं। उन्होंने अपने इस नन्हे प्रशंसक के साथ पैपराजी के सामने तस्वीरें भी खिंचवाईं। अपने माता-पिता के पास लौटने से पहले बच्चा एक बार फिर खुशी-खुशी सलमान को गले लगाता दिखाई देता है।
यह पहला मौका नहीं है जब कड़ी सुरक्षा के बावजूद सलमान खान ने बच्चों के प्रति ऐसा अपनापन दिखाया हो। इससे पहले सितंबर 2026 में मुंबई के एक इवेंट के दौरान भीड़ में एक बच्चे को धक्का लगने पर उन्होंने नाराजगी जताई थी और रुककर उससे बात करने के साथ हाथ भी मिलाया था।
इसी तरह अप्रैल 2025 में दिल्ली एयरपोर्ट पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों से घिरे होने के बावजूद सलमान ने एक बच्चे को आवाज लगाने पर अपने पास बुलाया था और उसके साथ फोटो खिंचवाई थी। साल 2023 में भी मुंबई एयरपोर्ट पर दौड़कर आए एक नन्हे फैन को गले लगाने और हाथ मिलाने के बाद ही वे डिपार्चर गेट की ओर बढ़े थे।
बता दें, सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होने वाला है। 4 दिसंबर को होने वाली इस टक्कर को साल 2026 के बड़े बॉक्स ऑफिस मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। एक तरफ सलमान खान की 'मातृभूमि' है, तो दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर की 'ईथा'। दोनों फिल्मों के ट्रेलर और गानों को लेकर दर्शकों के बीच पहले से चर्चा बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दर्शक किस फिल्म को ज्यादा पसंद करते हैं।
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