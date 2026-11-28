इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को एक यूनिवर्सल लेवल की कहानी के तौर पर बनाया गया है। नमित मल्होत्रा के अनुसार, फिल्म में सिर्फ रावण के बचपन से लेकर दशानन और शक्तिशाली बनने तक की यात्रा दिखाई गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर रावण केवल खराब ही था, तो भगवान ब्रह्मा और शिव जी ने उसे वरदान क्यों दिए थे फिल्म इसी पहलू को समझने की कोशिश करती है।