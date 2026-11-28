MLA Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस भव्य शादी समारोह में लाखों मेहमानों के लिए खाने-पीने का इंतजाम किया गया था, लेकिन समारोह के दौरान खाने के काउंटर पर मची अफरा-तफरी के वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। अब टीवी एक्टर और 'बिग बॉस 13' के पूर्व कंटेस्टेंट विशाल आदित्य सिंह ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने वायरल वीडियो में नजर आ रहे लोगों के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर लोगों में इतनी भी समझ और आत्मसम्मान क्यों नहीं है?