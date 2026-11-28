Qazi Touqeer Recalls Difficult Times In Kashmir: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर विवाद देखने को मिल रहा है। शो में अब काजी तौकीर और अरिश्फा खान के बीच भी जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बहस के दौरान काजी ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों को याद करते हुए कश्मीर से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन में ऐसे हालात देखे हैं, जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने संघर्षों का इस्तेमाल किसी रियलिटी शो में सहानुभूति पाने या मौका हासिल करने के लिए नहीं किया।