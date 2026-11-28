Kaashvi entry family week in Bigg Boss 20: इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने 'बिग बॉस 20' से जुड़ी चर्चाओं को और गरमा दिया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि स्काउट से मिलने के लिए 'फैमिली वीक' के दौरान उनकी मंगेतर काश्वी घर के अंदर पहुंची हैं। क्लिप के सामने आते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है- जहां एक तरफ वीडियो के साथ भावनात्मक कैप्शन लिखा गया है, वहीं दूसरी तरफ यूजर्स इसकी सच्चाई और दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।