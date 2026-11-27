Bigg Boss Contestants Depression: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' में हिस्सा लेने के बाद कई सितारों को रातोंरात पहचान और करियर में नई उड़ान मिलती है, तो कुछ ऐसे भी है जिन्हें ट्रॉमा मिला। इस चमक-दमक भरी दुनिया का एक ऐसा पहलू भी है, जिसके बारे में कम ही बात होती है। पिछले 20 सीजन के कई कंटेस्टेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने बाहर आकर खुद को एक बड़ी मानसिक बीमारी से निकाला है। लगातार कैमरों की निगरानी में रहना, घर के अंदर होने वाली तीखी बहस झेलना। फिर बाहर निकलने के बाद सोशल मीडिया ट्रोलिंग व नेगेटिविटी का सामना करना किसी को भी पीड़ा पहुंचा सकता है। आइये जानते हैं उन सितारों के बारे में जिन्होंने शो से बाहर आकर डिप्रेशन, एंग्जायटी और मानसिक संतुलन पर बात की।