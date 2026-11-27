'लव, स्कैम और धोखा - द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' 18 दिसंबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन मौमिता सेन और नियंता शेखर ने किया है। OTT प्लेटफॉर्म ने एक बयान में बताया, "यह डॉक्यूमेंट्री सुर्खियों से आगे बढ़कर, दो साल से ज्यादा की गहन रिसर्च के बाद सुकेश की शुरुआती कहानी को सामने लाती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे वह तिहाड़ जेल के अंदर से भी इतने बड़े पैमाने पर अपना काम चलाता रहा। साथ ही, यह सिस्टम की उन कमियों को भी उजागर करती है, जिनकी वजह से उसका यह खेल इतने लंबे समय तक चलता रहा।"