Bole Chudiyan Instagram Reel Viral : जॉर्जिया की एक छोटी बच्ची ईवा एना मारिया का ‘कभी खुशी कभी गम’ (Kabhi Khushi Kabhie Gham) के फेमस गाने ‘बोले चूड़ियां’ पर किया गया डांस वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है। इंस्टाग्राम पर इस क्लिप को 98 मिलियन (9.8 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है और फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर ने भी इसे ‘प्यारा’ बताते हुए लाल दिल वाले इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी है।