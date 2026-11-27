साल 2016 में ‘बिग बॉस 10’ के दौरान प्रियंका जग्गा का सफर छोटा रहा था और इसे शो के सबसे विवादित हिस्सों में गिना जाता है। वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने लोपामुद्रा राउत और मनु पंजाबी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर की गई निजी टिप्पणियों पर प्रियंका को आड़े हाथों लिया था, घर से बाहर जाने को कहा था और उन्हें ‘बिग बॉस’ या कलर्स टीवी के अन्य शोज में न लाने की बात कही थी।