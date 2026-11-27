Jay Bhanushali Appeal For Mahhi Vij: रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और अब फिनाले में केवल तीन हफ्ते ही बाकी हैं। इसी बीच एक्टर जय भानुशाली अपनी पूर्व पत्नी माही विज के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। बता दें, तलाक के बावजूद जय ने फैंस से इमोशनल अपील करते हुए इस हफ्ते माही को वोट करने और शो में आगे बढ़ाने की गुजारिश की है।