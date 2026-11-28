Scout and Love Gill Midnight Conversation: रियलिटी शो बिग बॉस 20 एक बार फिर चर्चा में आ गया है। शो में प्यार मोहब्बत से लेकर लड़ाई-झगड़े देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन इस साल का सीजन लव गिल और स्काउट ओपी के इर्दगिर्द रहा है। दिन में एक दूसरे की तरफ न देखने वाले कंटेस्टेंट रात को आपस में बात करते नजर आते हैं। जिसका उदाहरण सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रात करीब 2 बजे लव गिल बात करने के लिए स्काउट के बेड के पास पहुंचीं और दोनों के बीच किसी पुराने मुद्दे व घर की बातों को लेकर तीखी बातचीत शुरू हो गई।