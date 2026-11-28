Sapna Choudhary On Husband Veer Sahu Behaviour: सपना चौधरी के तलाक की खबरों ने सोशल मीडिया और उनके फैंस को हैरान कर दिया है। हर कोई चाहता है कि वह दोनों एक बार साथ आ जाए। जहां दरार और उसके कारणों को लेकर बयानबाजी चल रही है। वहीं, सपना चौधरी के पुराने इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। एक ऐसा ही क्लिप है जो सामने आया है, जिसमें सपना अपने पति वीर साहू के व्यवहार को लेकर खुलासा करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि उनके पति उनपर कितना भरोसा करते हैं? अब यह वीडियो तलाक कंफर्म करने के बीच इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं।