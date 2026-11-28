Sapna Choudhary On Husband Veer Sahu Behaviour: सपना चौधरी के तलाक की खबरों ने सोशल मीडिया और उनके फैंस को हैरान कर दिया है। हर कोई चाहता है कि वह दोनों एक बार साथ आ जाए। जहां दरार और उसके कारणों को लेकर बयानबाजी चल रही है। वहीं, सपना चौधरी के पुराने इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। एक ऐसा ही क्लिप है जो सामने आया है, जिसमें सपना अपने पति वीर साहू के व्यवहार को लेकर खुलासा करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि उनके पति उनपर कितना भरोसा करते हैं? अब यह वीडियो तलाक कंफर्म करने के बीच इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं।
सपना चौधरी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पति के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनके पति हमेशा उनसे यही कहते है कि 'मौज लो' और उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। सपना ने कहा था कि यदि कोई उनके पति को फोन करके उनके बारे में कुछ कहे भी, तो वह ऐसी बातें सुनेंगे ही नहीं, मतलब बिल्कुल सुन ही नहीं सकते।
अपने उस बयान में सपना ने यह भी कहा था कि शायद उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से उनके पास सबसे बेहतरीन इंसान के तौर पर उनके पति हैं। बाहरी दुनिया, लोगों और आजकल के लड़कों को देखने के बाद उन्हें यही लगता था कि वह सबसे अलग हैं।
एक दौर था जब सपना चौधरी अपने वैवाहिक जीवन में मिले भरोसे और साथ को लेकर बेहद सहज और संतुष्ट नजर आती थीं, लेकिन अब तलाक की अर्जी की पुष्टि के बाद हालात बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। जब किसी रिश्ते में खटास या अलगाव की खबरें सामने आती हैं, तो अतीत के वह पल और बयान स्वतः ही लोगों के बीच तुलना और चर्चा का विषय बन जाते हैं।
सोशल मीडिया पर इस क्लिप के सामने आने के बाद यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई समय के साथ रिश्तों में आने वाले बदलावों पर बात कर रहा है, तो कोई सपना और वीर के बीच की उस पुरानी बॉन्डिंग को याद कर रहा है। बहरहाल, तलाक की खबरों के बीच यह पुराना बयान एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है।
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