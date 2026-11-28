Diljit Dosanjh Two Test Positive for Drugs: मुंबई में पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। फिल्मी जगत से भी कई सितारे सिंगर का शो देखने पहुंचे थे। काफी समय से दिलजीत को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही थीं। यही वजह है कि शो के दौरान पूरा मुंबई अलर्ट पर था। ऐसे में एंटी-नारकोटिक्स स्क्रीनिंग भी हो रही थी। अब खबर है कि इसमें दो लोगों के ड्रग्स लेने के लिए पॉजिटिव पाए जाने का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल ने अपनी नई मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए यह जांच की।