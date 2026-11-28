जब उन्हें सीता के रोल के लिए चुना गया था, तब सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई थी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या उनका लुक उस तरह का है, जैसी सीता होनी चाहिए। इस पर साई पल्लवी ने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणियां देखी हैं। उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा जा रहा है, उससे मैं अनजान नहीं हूं, जैसे कि सीता मां को कितना सुंदर दिखना चाहिए, वगैरह। लेकिन अगर ये बातें आपको अंदर तक हिला देती हैं, तो मुझे लगता है कि कमी आपमें है, और आपको खुद को और मजबूत बनाने की जरूरत है।"