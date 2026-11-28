Vivek Oberoi On Salman Khan Maatrubhumi: बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय और सलमान खान के विवाद पूरी इंडस्ट्री के लिए चर्चा का विषय रहे हैं। कहा जाता है कि दोनों की लड़ाई का कारण ऐश्वर्या राय थी। खुद विवेक ने कई इंटरव्यू में बताया था कि 2003 में एक रात नशे की हालत में सलमान खान ने उन्हें कई बार फोन किया और उन्हें व उनके परिवार को भद्दी गालियां दीं थी। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। ऐसे में जब विवेक ओबेरॉय से सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद शानदार प्रतिक्रिया दी। जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा हैं।