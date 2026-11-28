Sooraj Barjatya On Hum Aapke Hain Koun Salman And Madhuri Fees: बॉलीवुड की पारिवारिक फिल्मों का जिक्र हो और साल 1994 में आई 'हम आपके हैं कौन' का नाम न आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। सलमान खान और माधुरी दीक्षित की इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था, बल्कि आज भी दर्शक इसे उतने ही चाव से देखना पसंद करते हैं जैसे नई रिलीज पर देखा था। इस फिल्म से जुड़े कई किस्से अक्सर चर्चा में रहते हैं, जिनमें से एक यह भी है कि उस दौर में माधुरी दीक्षित को सलमान खान के मुकाबले ज्यादा फीस दी गई थी। अब खुद फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या ने इस पुरानी चर्चा पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और लोगों को सच्चाई बताई है।