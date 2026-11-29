Namit Malhotra On Amit Shah watch Ramayana: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' अपने बड़े स्केल, कहानी और सिनेमाई विजन के चलते लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ नया इतिहास रच रही है। हाल ही में रामायण की टीम ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनकी बातचीत काफी चर्चा में भी रही थी। अब फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अमित शाह को रामायण देखने के लिए फोर्स किया गया था। तब जाकर गृहमंत्री ने थिएटर में जाकर फिल्म देखी। आइये जानते हैं किसके कहने पर वह गए थे।