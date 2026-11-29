वीकेंड पर आयुष्मान-शरवरी की 'ये प्रेम मोल लिया' को मिला फायदा। (फोटो सोर्स: IMDb)
Yeh Prem Mol Liya Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना और शरवरी स्टारर और सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' ने रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी बेहतर कमाई की है। शुक्रवार, 27 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी चर्चा थी, इसके ट्रेलर और गानों ने दर्शकों का ध्यान खींचा था। हालांकि, एडवांस बुकिंग औसत रही और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई शानदार शुरुआत नहीं कर पाई।
Sacnilk के अनुसार, 'ये प्रेम मोल लिया' ने शुक्रवार को भारत में 4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। वहीं, शनिवार को फिल्म ने 7,126 शोज के जरिए 5.25 करोड़ रुपये कमाए। हालांकि, शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में पहले दिन के मुकाबले 31.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
|दिन
|भारत में नेट कलेक्शन
|भारत में ग्रॉस कलेक्शन
|पहला दिन (शुक्रवार)
|4 करोड़ रुपये
|4.70 करोड़ रुपये
|दूसरा दिन (शनिवार)
|5.25 करोड़ रुपये
|6.30 करोड़ रुपये
|कुल कमाई (2 दिन)
|9.25 करोड़रुपये
|11 करोड़रुपये
|कमाई का विवरण
|कलेक्शन
|भारत में ग्रॉस कलेक्शन
|11 करोड़ रुपये
|ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन
|7.75 करोड़ रुपये
|कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन
|18.75 करोड़ रुपये
दो दिनों की कमाई को मिलाकर फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 9.25 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। देखा जाए तो वीकेंड के दूसरे दिन कमाई बढ़ना फिल्म के लिए अच्छा संकेत जरूर है, लेकिन असली चुनौती आने वाले हफ्ते में इस रफ्तार को बनाए रखने की होगी। खासकर सोमवार को फिल्म के कलेक्शन से यह साफ़ हो जाएगा कि दर्शकों के बीच इसकी पकड़ कितनी मजबूत है।
फिल्म को भारतीय बाजार के अलावा विदेशी सिनेमाघरों से भी कमाई हो रही है। दूसरे दिन इसने ओवरसीज मार्केट में करीब 4 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की कुल ओवरसीज कमाई 7.75 करोड़ रुपये हो गई है। भारत और दूसरे देशों की कमाई को मिलाकर 'ये प्रेम मोल लिया' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 60 से 70 करोड़ रुपये के बीच बताया गया है। इस बजट को देखते हुए रिलीज के दो दिनों में फिल्म की 9.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई को अच्छी शुरुआत तो नहीं कहा जा सकता।
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