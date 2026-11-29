दो दिनों की कमाई को मिलाकर फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 9.25 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। देखा जाए तो वीकेंड के दूसरे दिन कमाई बढ़ना फिल्म के लिए अच्छा संकेत जरूर है, लेकिन असली चुनौती आने वाले हफ्ते में इस रफ्तार को बनाए रखने की होगी। खासकर सोमवार को फिल्म के कलेक्शन से यह साफ़ हो जाएगा कि दर्शकों के बीच इसकी पकड़ कितनी मजबूत है।