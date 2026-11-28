Shahrukh Khan On King story and Starcast: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी हाजिरजवाबी और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों वह अपनी आने वाली फिल्म किंग को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म किंग से उनकी बेटी सुहाना खान बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। ऐसे में एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग' के प्रमोशनल इवेंट में शाहरुख जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में प्रमोशन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग मुस्कुरा उठे और सोशल मीडिया पर वह बयान तेजी से चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि हमें बैन कर दिया जाएगा। आइये उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जानते हैं...