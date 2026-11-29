निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा से पूछा गया कि कास्ट में किसी को लेकर उन्हें शुरू में लगा था कि वह गांव के किरदार में फिट नहीं बैठ पाएगा? तो उन्होंने नीना गुप्ता का नाम लिया। अपना नाम सुनते ही नीना ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि यह सोच गलत है। उन्होंने कहा कि फैशनेबल कपड़े पहनने का मतलब यह नहीं है कि वह गांव की लड़की का रोल नहीं कर सकतीं। वह रेगर पुरा, करोल बाग में पली-बढ़ी हैं, जहां उनकी मां को 'नीना की मां' और 'पंकज की मां' कहकर बुलाया जाता था, और सिर्फ स्पेगेटी स्ट्रैप पहन लेने से कोई अंदर से नहीं बदल जाता। इस पर दीपक कुमार मिश्रा हंसे और साफ किया कि उनकी बात केवल भाषा के संदर्भ में थी।