Namit Malhotra On Ramayana OTT Release: रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' इस समय बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म को लेकर लोगों का क्रेज इस कदर है कि इसने भारत में 1,015.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है। हर रोज फिल्म इतिहास रच रही है। इसी बीच काफी समय से रामायण को लेकर चर्चा थी कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आएगी। लेकिन अब खुद प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इसकी रिलीज पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म के डिजिटल राइट्स अभी तक किसी को भी नहीं बेचे गए हैं।