Deepak Parashar fell unconscious at CINTAA office: फिल्म 'निकाह' से पहचान बना चुके अनुभवी अभिनेता दीपक पाराशर को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता जमीन पर बेहोशी की हालत में नजर आ रहे हैं। आसपास मौजूद लोग पानी लाओ, पानी लाओ चिल्ला रहे हैं। आनन-फानन में उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। वीडियो को देख अब फैंस व इंडस्ट्री के लोग चिंता में आ गए और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।