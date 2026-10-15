इमरान खान को मिला भारत छोड़ने का नोटिस, सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले- ‘टूरिस्ट वीजा पर आए हैं तो वैसा ही बर्ताव करें’

बता दें कि डेली-वेळी एक्टर इमरान खान को मिले नोटिस की खबर के बाद से X (पहले ट्विटर) पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक X यूजर ने लिखा, 'यह बेशर्म इमरान खान अगर विरोध-प्रदर्शन में शामिल होना चाहता है, तो पहले अपना विदेशी पासपोर्ट सरेंडर करे, भारतीय नागरिकता ले, फिर CJP के समर्थन में एकजुटता दिखाए और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करे।, दूसरे यूजर ने लिखा, 'किसी पिक्चर में काम दे दो बेचारे को।' एक ने लिखा, 'इमरान खान काम करने आए हैं, विरोध प्रदर्शन करने नहीं।'