EXCLUSIVE: आदित्य धर बेस्ट पति या फिर बेस्ट डायरेक्टर? यामी गौतम ने दिया ये जवाब, ‘धुरंधर 3’ पर साधी चुप्पी

Yami Gautam Exclusive:यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में यामी एक ऐसे किरदार में नजर आ रही हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान यामी 15 अक्टूबर को जयपुर पहुंचीं। इस दौरान यामी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। यामी ने फिल्म 'नई नवेली' को लेकर बात करते हुए कहा कि अब उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब फिल्म रिलीज हो गई है और दर्शकों के हाथ में है कि फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।