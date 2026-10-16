Rise And Fall 2 में अब होगा बड़ा धमाका, सीजन 1 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रहे पवन सिंह की हो सकती है वापसी

Pawan Singh In Rise And Fall 2: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में अब भोजपुरी स्टार और राजनेता पवन सिंह की एंट्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक, पवन सिंह एक बार फिर शो के टावर में वापसी कर सकते हैं। खास बात यह है कि पवन ने पहले सीजन में शो को बीच में ही छोड़ दिया था। उस समय उन्होंने भावुक होकर अपने साथियों से कहा था कि जब भी उन्हें उनकी याद आएगी, वह वापस लौटेंगे। अब दूसरे सीजन में उनकी संभावित वापसी को उसी वादे से जोड़कर देखा जा रहा है।