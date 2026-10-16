16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Rise And Fall 2 में अब होगा बड़ा धमाका, सीजन 1 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रहे पवन सिंह की हो सकती है वापसी

Pawan Singh In Rise And Fall 2: प्राइम के शो 'राइज एंड फॉल' के सीजन 2 में अब पवन सिंह की एंट्री हो सकती है। जी हां, अब 'सीजन 1' के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रहे पवन सिंह जल्द ही इस बार के सीजन में भी एंट्री ले सकते हैं। 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक पवन सिंह पिछले सीजन का काम इस सीजन पूरा कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 16, 2026

Pawan Singh In Rise And Fall 2

पवन सिंह (फोटो सोर्स- IMDb)

Pawan Singh In Rise And Fall 2: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में अब भोजपुरी स्टार और राजनेता पवन सिंह की एंट्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक, पवन सिंह एक बार फिर शो के टावर में वापसी कर सकते हैं। खास बात यह है कि पवन ने पहले सीजन में शो को बीच में ही छोड़ दिया था। उस समय उन्होंने भावुक होकर अपने साथियों से कहा था कि जब भी उन्हें उनकी याद आएगी, वह वापस लौटेंगे। अब दूसरे सीजन में उनकी संभावित वापसी को उसी वादे से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, पवन सिंह की वापसी को लेकर अभी तक शो के निर्माताओं या चैनल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने संकेत दिया है कि भोजपुरी स्टार की सरप्राइज वापसी की तैयारी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक पूर्व ‘रूलर’ के तौर पर पवन की एंट्री शो के मौजूदा समीकरणों को काफी हद तक बदल सकती है।

पहले सीजन में क्यों छोड़ा था शो?

पवन सिंह ‘राइज एंड फॉल’ के पहले सीजन का हिस्सा थे। शो के दौरान उनकी कई प्रतियोगियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। धनश्री वर्मा के साथ उनकी दोस्ती भी काफी चर्चा में रही थी। इसके अलावा उन्होंने दूसरे प्रतियोगियों के साथ भी दोस्ताना रिश्ता बनाए रखा।

हालांकि, निजी व्यस्तताओं के चलते पवन सिंह ने शो को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया था। उनके जाने का पल काफी भावुक था। उस दौरान उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि जब भी उन्हें उनकी याद आएगी, वह वापस आएंगे। अब यही बात उनकी संभावित वापसी के बीच फिर से चर्चा में आ गई है।

दूसरे सीजन में क्या चल रहा है?

‘राइज एंड फॉल 2’ में इस समय गेम तेजी से बदल रहा है। तेज प्रताप ने कानूनी परेशानियों का हवाला देते हुए शो से बाहर होने का फैसला किया, जबकि कायरा अनु और राज ग्रोवर को एविक्शन का सामना करना पड़ा। वहीं, टावर में वर्कर्स और रूलर्स के बीच भी मुकाबला लगातार बढ़ता जा रहा है।

हाल ही में निहारिका तिवारी ने स्वरा भास्कर को ‘डिलीवरिंग अपना पैन’ टास्क में हराकर सीजन की पहली महिला ‘अल्टीमेट रूलर’ बनने का गौरव हासिल किया।

पेंटहाउस में रूलर्स की भूमिका में कौन-कौन?

फिलहाल निहारिका तिवारी और स्वरा भास्कर के साथ शहजाद पूनावाला, इरीना रुडाकोवा और वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट ऋषभ जायसवाल पेंटहाउस में रूलर्स की भूमिका में हैं। वहीं गौतम गुलाटी, प्रियंका चाहर चौधरी, सारा गुरपाल, मनीष कश्यप, काजल राघवानी और वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट जशवंत बोपन्ना और सोनम मलिक बेसमेंट में वर्कर्स हैं।

ऐसे में अगर पवन सिंह की टावर में वापसी होती है तो उनकी पुरानी पहचान और अनुभव गेम की रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी एंट्री से पुराने रिश्ते, नई दोस्तियां और विरोधी गुटों के बीच समीकरण बदलने की संभावना है।

‘राइज एंड फॉल 2’ का निर्माण बनिजय एशिया ने किया है और शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं। शो Amazon MX Player पर दोपहर 12 बजे स्ट्रीम होता है।

‘मां का मुझे फोन आया’, नाना पाटेकर के निधन के 8 दिन बाद बेटे मल्हार का छलका दर्द, बोले- मैं सदमे में चला गया

ये भी पढ़ें
Nana Patekar Son Malhar PaNana Patekar Son Malhar Patekar Emotional

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 04:20 pm

Published on:

16 Oct 2026 04:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Rise And Fall 2 में अब होगा बड़ा धमाका, सीजन 1 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रहे पवन सिंह की हो सकती है वापसी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मां का मुझे फोन आया’, नाना पाटेकर के निधन के 8 दिन बाद बेटे मल्हार का छलका दर्द, बोले- मैं सदमे में चला गया

Nana Patekar Son Malhar PaNana Patekar Son Malhar Patekar Emotional
बॉलीवुड

भारत छोड़ने के नोटिस के बाद इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा का पहला पोस्ट आया सामने, बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की तस्वीर

Imran Khan India Leave Notice
बॉलीवुड

भारत छोड़ने के नोटिस के बाद इमरान खान को लगा बड़ा झटका, कमबैक फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ पर लगा ग्रहण!

Imran Khan India Leave Notice
बॉलीवुड

EXCLUSIVE: आदित्य धर बेस्ट पति या फिर बेस्ट डायरेक्टर? यामी गौतम ने दिया ये जवाब, ‘धुरंधर 3’ पर साधी चुप्पी

Yami Gautam Exclusive
बॉलीवुड

Nayyi Navelli Review: रहस्यमयी कहानी में लगा कॉमेडी और फैंटेसी का तड़का, यामी गौतम ने ‘डायन’ बनकर किया इंप्रेस

Nayyi Navelli Movie Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.