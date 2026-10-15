राखी सावंत पर तनुश्री दत्ता का तीखा हमला, पब्लिसिटी के लिए नाम इस्तेमाल करने के बीच ‘हॉर्न ओके प्लीज’ विवाद का भी किया जिक्र

तनुश्री दत्ता ने 2018 में भारत में #MeToo आंदोलन के दौरान नाना पाटेकर पर लगाए गए अपने आरोपों को दोबारा सार्वजनिक किया। उनके आरोपों और हैदराबाद में अभिनेत्री श्री रेड्डी के विरोध-प्रदर्शन को मनोरंजन जगत में कार्यस्थल पर होने वाले कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ उठी आवाजों के बीच अहम घटनाक्रम के रूप में देखा गया। जानकारी के मुताबिक, अदालत ने शिकायत दर्ज करने में कानूनी समय-सीमा से जुड़े मुद्दे को आधार बनाया। फिलहाल तनुश्री की इंस्टाग्राम स्टोरीज में राखी पर की गई टिप्पणियों ने दोनों अभिनेत्रियों के पुराने विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है।