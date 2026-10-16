सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी ‘Obsession’ ने कमाए 4,600 करोड़ से ज्यादा, अब OTT पर होगी रिलीज

Obsession Original Uncut Version: हैलोवीन पर अगर आप कुछ डरावना और रहस्य से भरा देखना चाहते हैं, तो हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' (Obsession) आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती है। करी बार्कर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक ऐसी इच्छा की कहानी दिखाई गई है, जो प्यार पाने की चाहत को खौफनाक अनुभव में बदल देती है। माइकल जॉनस्टन और इंडे नवर्रेट की लीड रोल वाली ये फिल्म अब भारतीय दर्शकों के लिए अपने ओरिजिनल अनकट वर्जन में ओटीटी पर आने वाली है।