सौरभ बेदी और डेलनाज दारूवाला के रिश्ता कंफर्म होने के बाद डिलीट हुई तस्वीरें? उम्र के अंतर पर हुए थे ट्रोल

सौरभ बेदी के अकाउंट से शेयर की गई गर्लफ्रेंड डेलनाज दारूवाला संग तस्वीरें हुई डिलीट (Photo Source- Instagram/@theplugmedia)
Sorab Bedi delete photos with Delnaz Daruwala: मनोरंजन जगत में इन दिनों फेमस हस्तियों की पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। हाल ही में अपने रिश्ते को कंफर्म (Official) करने वाले सौरभ बेदी और डेलनाज दारूवाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। खबर है कि सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट से डेलनाज के साथ शेयर की गई तस्वीरें अब नजर नहीं आ रही हैं। जिन्हें उन्होंने अपने रिश्ते पर मुहर लगाते हुए पोस्ट किया था। तस्वीरों के अचानक गायब होने के बाद से ही इंटरनेट पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है और नेटिजन्स लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
सौरभ और डेलनाज ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था, तब से सोशल मीडिया पर उनके बीच की उम्र के कथित अंतर को लेकर काफी चर्चा और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थीं। लोग इस पर तरह-तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे में अचानक से सोशल मीडिया हैंडल से उन खास तस्वीरों का हट जाना इस बात को और हवा दे रहा है कि क्या यह ऑनलाइन होने वाली नकारात्मक बातचीत या ट्रोलिंग का नतीजा है?
हालांकि, सौरभ बेदी की तरफ से अभी तक पब्लिकली इस बात का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है कि उन्होंने वे तस्वीरें क्यों हटाई हैं। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स और पैपराजी पेज लगातार उन पुरानी पोस्ट्स और स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले अपलोड किए थे। इस वाकये के बाद फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक है या फिर इस दूरी के पीछे कोई और वजह है।
सेलिब्रिटी कपल्स के जीवन में होने वाले ऐसे बदलाव अक्सर सोशल मीडिया पर पल-पल की नजर रखने वाले फैंस की उत्सुकता को बढ़ा देते हैं। सौरभ और डेलनाज के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ लोग उनके इस कदम को सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों की तरफ से इस पर चुप्पी साधे रखना कई तरह के संदेश दे रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ये दोनों कलाकार इस वायरल होती चर्चा पर कोई सफाई देते हैं या इस चुप्पी के पीछे की असली वजह जल्द ही सामने आती है।
बता दें, सौरभ ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर डेलनाज संग ढेर सारी तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें वह डेलनाज पर खूब प्यार लुटाते दिखे थे। पोस्ट की शुरुआती फोटोज में सौरभ और डेलनाज एक दूसरे को किस कर रहे हैं। एक फोटो में सौरभ डेलनाज की पीठ पर चढ़े हुए हैं। इसके बाद की कुछ फोटोज में दोनों आदियोगी की प्रतिमा के आगे खड़े हैं।
शेयर की गई तस्वीरों में दोनों के बीच प्यार साफ झलक रहा था। इनके अलावा आखिर में सौरभ और डेलनाज का एक वीडियो भी था, जिसमें दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग साफ झलक रही थी। इन फोटोज के साथ सौरभ बेदी ने ट्रोलर्स को चेतावनी देते हुए कैप्शन लिखा था, 'इज्जत से कमेंट करना। तुम्हारी भाभी है।' अब यह पोस्ट लोगों को नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद से सवाल उठने शुरू हो गए हैं।
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