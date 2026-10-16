सौरभ बेदी और डेलनाज दारूवाला के रिश्ता कंफर्म होने के बाद डिलीट हुई तस्वीरें? उम्र के अंतर पर हुए थे ट्रोल

Sorab Bedi delete photos with Delnaz Daruwala: मनोरंजन जगत में इन दिनों फेमस हस्तियों की पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। हाल ही में अपने रिश्ते को कंफर्म (Official) करने वाले सौरभ बेदी और डेलनाज दारूवाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। खबर है कि सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट से डेलनाज के साथ शेयर की गई तस्वीरें अब नजर नहीं आ रही हैं। जिन्हें उन्होंने अपने रिश्ते पर मुहर लगाते हुए पोस्ट किया था। तस्वीरों के अचानक गायब होने के बाद से ही इंटरनेट पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है और नेटिजन्स लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।